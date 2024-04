Fletcher Hotels weigert uitbreiding van asielopvang

Fletcher Hotels is niet van plan om nog meer hotels in te zetten voor de opvang van asielzoekers. “We vinden het wel goed zo”, zegt directeur Rob Hermans. Inmiddels worden in acht van de 115 hotels van de keten asielzoekers ondergebracht.

“We krijgen wel verzoeken van gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Maar we gaan nu het seizoen in voor vakantieliefhebbers. Dat is wat wij doen: we zijn er voor fietsers, wandelaars, mensen die een weekend weg willen.”

In meerdere hotels van de Fletcher-keten verblijven vluchtelingen, waaronder in Epe, Hoenderloo (Gelderland) en Reusel (Noord-Brabant). In Bergen en Schoorl (Noord-Holland) en Thorn (Limburg) huurt het COA kamers bij de hotelketen.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Brug verklaarde maandagavond dat met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn voor 1 juli. Het kabinet vraagt gemeenten om 5000 tijdelijke opvangplekken te regelen. Het Rijk zelf stelt grond beschikbaar voor ongeveer vijfhonderd opvangplekken.

Ook bij hotelketen Van der Valk komen er “voortdurend verzoeken binnen” om asielzoekers en statushouders op te vangen, laat een woordvoerder weten. Hij zegt echter niet te weten hoeveel hotels inmiddels zijn ingezet voor de opvang door de organisatiestructuur van de hotelketen. De individuele vestigingen maken volgens hem hun eigen afspraken. In verschillende hotels van Van der Valk zijn eerder vluchtelingen opgevangen. Het gaat om locaties in onder meer Haarlem, Uden, Nieuwerkerk aan den IJssel, Voorschoten, Hengelo, Volendam en Goes.