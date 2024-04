Vluchtelingenorganisaties pleiten voor fatsoenlijke asielopvang

Vluchtelingenorganisaties tonen begrip voor de mogelijke inzet van paviljoens voor de opvang van asielzoekers, maar pleiten wel voor een structurele oplossing. Gezinnen en kwetsbaren moeten bovendien onderdak krijgen op een geschikte en veilige locatie, zeggen VluchtelingenWerk en UNHCR naar aanleiding van de brief van demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel).

Van der Burg schreef maandag aan de Tweede Kamer dat er snel – voor 1 juli – 12.000 extra bedden nodig zijn voor asielzoekers. Indien nodig kunnen er op grond van het Rijk grote paviljoens komen, waarin plek is voor zo’n vijfhonderd mensen. Hoe die paviljoens er precies uit komen te zien, is nog niet duidelijk. Eerder werden asielzoekers onder meer ondergebracht in grote tenten met harde wanden.

Paviljoens zijn niet geschikt voor de opvang van asielzoekers, zeker niet voor langere tijd, meent UNHCR. De VN-vluchtelingenorganisatie begrijpt de noodzaak van deze vorm van opvang, maar vindt “dat dit echt enkel kan als er gelijktijdig aan een structurele oplossing wordt gewerkt”. De vluchtelingenorganisatie schreef eerder in een rapport geen voorstander te zijn van asielopvang in tenten, paviljoens en grote hallen, omdat dit nadelige gevolgen heeft voor onder meer de lichamelijke en mentale gezondheid.

VluchtelingenWerk noemt het goed dat er actie komt. “Want deze situatie is niet houdbaar.” Wel pleit de organisatie voor fatsoenlijke opvang. “Denk aan voldoende toiletten en douches, toegang tot openbaar vervoer, de mogelijkheid om zelf te koken en enige activiteiten voor kinderen.” Volgens VluchtelingenWerk zijn dit criteria waarmee vluchtelingen een beetje regie op hun eigen leven kunnen houden, actief blijven en het gevoel van eigenwaarde behouden.

VluchtelingenWerk wijst erop dat het tekort aan asielopvang het gevolg is van een politiek probleem. “Gemeenten moeten opnieuw bijspringen om een probleem op te lossen dat door landelijk beleid is veroorzaakt. Structurele verbeteringen die nodig zijn om te voorkomen dat we telkens weer in een opvangcrisis terechtkomen, vragen zowel om actie van het demissionaire kabinet als van de formerende partijen.”

Het Rode Kruis staat, waar mogelijk en als gemeenten daar behoefte aan hebben, klaar om te helpen bij het opzetten van nieuwe opvanglocaties. De organisatie kan helpen bij het inrichten van locaties, maar ook bedden, kleding en voedsel leveren.