Warmtenetsubsidie moet Gronings aardbevingsdorp van gas afhelpen

Met 2 miljoen euro subsidie van de provincie Groningen kan het ‘aardbevingsdorp’ Loppersum verdergaan met de aanleg van een warmtenet. De gemeente Eemsdelta, waar Loppersum onder valt, wil de voorziening in februari 2025 klaar hebben.

De alternatieve warmtebron moet tientallen woningen en andere gebouwen in Loppersum, dat ruim 2500 inwoners telt, verduurzamen via een buurtwarmtepomp. Woningeigenaren hoeven niet mee te betalen, de gemeente neemt de kosten van de overstap naar aardwarmte op zich.

De gemeente heeft een eigen warmtebedrijf opgericht, waarin de Lopster Energie Coöperatie (LOPEC) een lid van de raad van commissarissen levert. Die moet het belang van de inwoners vertegenwoordigen. De bedoeling is dat betrokkenen zo min mogelijk last hebben van de verandering. De gemeente garandeert dat de kosten voor het afnemen van warmte de eerste vijf jaar minimaal 5 procent lager zijn dan bij blijvend gebruik van aardgas.

De provincie ziet warmtenetten als een belangrijke stap om op termijn van het aardgas af te komen. Het warmtenet in Loppersum, dat veelal oude panden, waaronder een kerk en hotel, moet bedienen, wordt gezien als “leerervaring voor projecten in de toekomst”. Onderzocht wordt of het net in de toekomst kan worden uitgebreid.

De 2 miljoen is afkomstig van het Nationaal Programma Groningen en komt bovenop eerder toegezegde rijksbijdragen. De gemeente Eemsdelta heeft nog andere subsidies gekregen om de verduurzaming van 51 aansluitingen in Loppersum met warmtepompen en zonnepanelen mogelijk te maken.