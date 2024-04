AP waarschuwt voor stoplicht dat veel info automobilist verzamelt

Slimme verkeerslichten die contact maken met de telefoons van weggebruikers brengen privacyrisico’s met zich mee waar de overheden waarschijnlijk niet goed over hebben nagedacht. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens, die minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief met klem oproept uit te zoeken of de verkeerslichten voldoen aan de privacywetgeving (AVG).

De slimme verkeerslichten maken – veelal zonder mensen dat weten – contact met (verkeers)apps op smartphones van weggebruikers. De verkeerslichten meten niet alleen hoeveel verkeer er langsrijdt, maar kunnen “volledige ritten in kaart brengen, inclusief datum, tijd en snelheid”. Daardoor is het zelfs mogelijk personen te identificeren, waarschuwt de AP. “Dit kan waardevolle informatie zijn voor kwaadwillenden. De kans op zogenaamde hacks valt dan ook niet te onderschatten.”

Volgens de autoriteit is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens en met wie ze precies gedeeld worden. De toezichthouder heeft het ministerie in 2021 al eens gewezen op de gevaren en ziet nog altijd onzorgvuldigheden, terwijl de slimme verkeerslichten steeds vaker geplaatst worden.