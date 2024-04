Huisartsen zien minder jonge kinderen met kinkhoest na hoge piek

Het aantal nieuwe gevallen van kinkhoest onder de jongste kinderen daalt weer, na de hoogste piek in jaren. Volgens cijfers van gezondheidsinstituut Nivel zagen huisartsen de afgelopen weken minder jonge patiënten (0-4 jaar) dan in de periode daarvoor.

In februari begon het aantal besmettingen sterk te stijgen. Twee weken terug rapporteerde het Nivel 35 gevallen van kinkhoest per 100.000 kinderen. Dat aantal nam in de week daarna iets af tot 31 en daalde afgelopen week verder tot 15 besmettingen per 100.000 kinderen in de jongste leeftijdsgroep. Dat zijn er wel nog steeds meer dan de afgelopen jaren.

Het instituut plaatst wel de kanttekening dat de steekproef onder huisartsenpraktijken ditmaal kleiner was dan normaal, omdat één leverancier geen data heeft aangeleverd. In de leeftijdsgroep van 5 tot 14 jaar nam volgens de laatste cijfers het aantal kinkhoestgevallen juist licht toe: van 16 naar 17 per 100.000 kinderen.

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral voor jonge kinderen kan de ziekte gevaarlijk zijn. In de eerste maanden van dit jaar zijn al zeker vier baby’s overleden aan de gevolgen van een besmetting, zo maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) eerder bekend. Het instituut is bezorgd over de dalende vaccinatiegraad in Nederland.

Tegen kinkhoest kunnen baby’s al worden beschermd voordat ze worden geboren: aanstaande moeders kunnen zich met 22 weken zwangerschap laten vaccineren, zodat ook het kind antistoffen krijgt. In het eerste levensjaar volgen meer prikken voor de grote meerderheid van de Nederlandse baby’s die wel worden gevaccineerd.