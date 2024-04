Koning dankt Spaanse collega voor opvangen Amalia in Spanje

Koning Willem-Alexander heeft koning Felipe van Spanje woensdag bedankt dat prinses Amalia een jaar lang in Madrid kon wonen en studeren. In zijn toespraak bij het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam noemde de koning de hulp die zijn Spaanse collega daarbij gaf “een ontroerend bewijs van vriendschap in een moeilijke tijd”.

“Een bezoek aan Spanje voelt altijd als een warme omhelzing. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze oudste dochter”, zei Willem-Alexander in zijn speech. “Vorig jaar moest ze door omstandigheden in Madrid wonen. Van daaruit kon ze haar studie aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten. Dit werd mogelijk gemaakt door de welwillende inzet van veel van uw landgenoten en uzelf. (…) Ik wil jullie en alle anderen die hebben geholpen om dit te regelen heel hartelijk bedanken.”

Dinsdag werd bekend dat Amalia door zware bedreigingen lange tijd in Spanje heeft doorgebracht. Inmiddels kan ze wel weer in Nederland wonen en studeren. De prinses is woensdag zelf ook bij het staatsbanket aanwezig. Het is de eerste keer dat ze deelneemt aan een inkomend staatsbezoek.

De koning zei in zijn toespraak ook dat hij en koningin Máxima nauwe persoonlijke banden hebben met Felipe en zijn vrouw koningin Letizia. “We zien elkaar regelmatig. Het enige wat ontbrak was een staatsbezoek”, zo vond de koning. Spanje heeft bovendien een “speciaal plekje” in het hart van het koningspaar omdat in Sevilla 25 jaar geleden de vonk tussen de koning en koningin oversloeg. “En de rest is geschiedenis.”

Willem-Alexander wees ook op verschillende andere overeenkomsten met Spanje. Volgens de koning vereren beide landen vaak “dezelfde meesters”. Niet alleen in cultuur, maar ook in bijvoorbeeld het voetbal. “We bewonderen allebei Johan Cruijff. De man die de Spanjaarden totaalvoetbal leerde spelen. Misschien wel té goed, mag ik wel zeggen.”