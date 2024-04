Ministerie roept Nederlanders in Iran op het land te verlaten

Nederlanders in Iran moeten dat land zo spoedig mogelijk verlaten als dat veilig kan, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag. Het is een toevoeging aan een reisadvies ten aanzien van het land, dat al rood kleurde.

“De mogelijkheden om Iran per vliegtuig te verlaten, kunnen ieder moment veranderen”, zo staat te lezen. Het ministerie noemt de veiligheidssituatie in Iran “slecht”. “Door de actuele ontwikkelingen in de regio is de situatie onvoorspelbaar.”

Afgelopen weekend riep het ministerie Nederlanders op om Israël te verlaten als dat veilig kon. Die oproep volgde nadat Iran Israël had aangevallen met drones en raketten, waarvan de meeste uit de lucht werden geschoten.

De Iraanse aanval volgde op een luchtaanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus, waarbij onder anderen twee generaals om het leven kwamen. Israël zwoor toen te zullen reageren op de aanval.