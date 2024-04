Palestijnse fotograaf wint World Press Photo voor beeld uit Gaza

De Palestijnse fotograaf Mohammed Salem heeft de prestigieuze World Press Photo gewonnen met een foto die hij maakte in Gaza. Het beeld, dat hij schoot voor persbureau Reuters, is van een vrouw die het lichaam van haar 5-jarige nichtje vasthoudt die was omgekomen bij een Israëlische raketaanval.

Volgens de jury is de compositie “zorgvuldig en respectvol”, maar laat de foto ook “onvoorstelbaar verlies” zien. Salem omschrijft het beeld zelf als een “krachtig en verdrietig moment dat het grotere gevoel samenvat van wat er gebeurde in de Gazastrook”.

De Story of the Year-prijs is gewonnen door de Zuid-Afrikaanse fotografe Lee-Ann Olwage. Die prijs kreeg ze voor haar beelden rond het thema dementie in Madagascar. De Venezolaanse fotograaf Alejandro Cegarra krijgt de Long-Term Project Award voor de wijze waarop hij het Mexicaanse immigratiebeleid in beeld heeft gebracht. De Oekraïense Julia Kochetova werd bekroond met de Open Format Award voor haar portretten van de oorlog in Oekraïne.

De vier wereldwijde winnaars zijn gekozen uit 24 regionale winnaars. Die zijn geselecteerd uit meer dan 61.000 inzendingen.

World Press Photo beloont jaarlijks fotojournalisten voor de beste persfoto’s van het afgelopen jaar. Bij de wedstrijd hoort ook een tentoonstelling, die op meerdere plekken in de wereld wordt getoond. De tentoonstelling is vanaf vrijdag te zien in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.