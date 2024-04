Rechter oordeelt over vergunning voor ‘asielhotel’

De rechtbank in Zwolle bepaalt donderdag of de vergunning voor de komst van een ‘asielhotel’ in het Twentse Albergen op juiste wijze is verleend. Omwonenden hebben de vergunning via een rechtszaak aangevochten.

De bestuursrechter in Zwolle zou aanvankelijk begin april al uitspraak doen. Een jurist die een deel van de bewoners bijstaat, heeft hem echter gewraakt. De bewoners wilden een nieuwe rechter omdat ze vooringenomenheid vreesden. De wrakingskamer bepaalde dat van vooringenomenheid geen sprake is.

In augustus 2022 meldde staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dat hij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming gaf een asielzoekerscentrum te openen in het voormalige hotel ’t Elshuys in het Twentse Albergen. Het was voor het eerst dat een gemeente tot medewerking werd gedwongen. Het besluit leidde tot veel protest in het dorp. Bewoners menen dat nooit serieus naar een alternatief is gekeken. Het COA heeft haast met het plaatsen van asielzoekers door een landelijk tekort aan opvang. In Albergen wil het 150 asielzoekers huisvesten.