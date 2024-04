Bank op A2 bij Vught, automobilisten moeten uitwijken

Op de A2 bij Vught heeft zondag een bank gestaan. Uit een filmpje dat Rijkswaterstaat op X heeft geplaatst, blijkt dat automobilisten moesten uitwijken via de vluchtstrook om een botsing ermee te voorkomen.

“Op zondag ploffen veel mensen natuurlijk lekker op de bank, gelukkig dachten ze daar op de #A2 bij Vught anders over”, zette Rijkswaterstaat als tekst bij het filmpje. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat laat weten dat de bank van de aanhanger van een auto was gevallen. De auto met aanhanger stond een paar 100 meter verderop, en de eigenaar kwam over de vluchtstrook teruglopen. De woordvoerder geeft aan dat dat heel erg gevaarlijk is, en vooral niet de bedoeling.

Toen een weginspecteur met een auto van Rijkswaterstaat de rijstrook waarop de bank stond veilig had gesteld, sleepte de eigenaar de bank naar de vluchtstrook. “Even later bond onze weginspecteur de bank op zijn eigen auto en reed hem naar een veilige plek waar ze mochten stilstaan”, aldus de woordvoerder. Daar werd de bank weer op de aanhanger gebonden.

Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat was de politie ook aanwezig. Of de automobilist een boete heeft gekregen, weet de woordvoerder niet.