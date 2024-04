Weer te veel asielzoekers in aanmeldcentrum Ter Apel

De afgelopen twee nachten hebben opnieuw te veel mensen de nacht doorgebracht in het aanmeldcentrum in Ter Apel. In de nacht van zaterdag op zondag ging het om 2295 asielzoekers, de nacht ervoor om 2264, meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zondag.

In het aanmeldcentrum mogen elke nacht maximaal tweeduizend mensen slapen. Voor elke nacht dat het er meer zijn moet het COA de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, een dwangsom van 15.000 euro per keer betalen. Op vrijdag 8 maart bleef het aantal mensen in het aanmeldcentrum voor het laatst onder de 2000.

Zaterdag kon het COA door een storing niet vertellen hoeveel mensen de nacht hadden doorgebracht in het aanmeldcentrum.