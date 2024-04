Winteropvang voor daklozen in grote steden open om kou

De komende nachten wordt het koud met temperaturen rond het vriespunt. Daarom openen verschillende steden de winteropvang voor dak- en thuislozen. Tot en met donderdag kunnen mensen in Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam terecht voor een warme maaltijd, een bed en een broodpakket bij vertrek in de ochtend.

Weeronline voorspelt dat het in de nacht naar dinsdag licht gaat vriezen in het binnenland. Daar kan de temperatuur dalen tot -3 graden, aan zee zal de temperatuur net boven nul uitkomen. Overdag wordt het de komende dagen ongeveer 10 graden, terwijl 13 tot 17 graden gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Een noordwestenwind maakt het gevoelsmatig nog wat kouder, waardoor de 6 graden in Den Haag in de nacht naar woensdag kan aanvoelen als 2 graden.