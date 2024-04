Bijna 2 miljoen voor vergroeningsmaatregelen in Friesland

Friese dorpsorganisaties, buurtbelangen en grondeigenaren kunnen subsidie aanvragen om hun omgeving te vergroenen. Met een minimumbedrag van 100.000 euro kunnen de organisaties bijvoorbeeld nieuwe rijen bomen aanbrengen naast wegen of fietspaden of andere maatregelen “die bijdragen aan biodiversiteit en het klimaat”, zei bestuurder Femke Wiersma.

De maatregelen zijn alleen bedoeld voor grond die niet voor de landbouw bestemd is. Bijvoorbeeld een straat vergroenen in een dorp of bomen aanleggen aan een fietspad. Ook kan het geld worden gebruikt om erven te vergroenen.

De provincie Friesland stelt samen met de Europese Unie 1,7 miljoen euro beschikbaar, 1 miljoen daarvan komt van de provincie.