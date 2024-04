Limburg maakt plannen voor 30.000 woningen nabij stations

De provincie Limburg denkt dat er voor 2040 ruim 30.000 woningen gebouwd kunnen worden in de buurt van zes grote stations. De woningen zijn bedoeld voor zowel woningzoekenden uit Limburg als van verder.

Limburg heeft samen met de gemeenten Heerlen, Maastricht, Roermond, Sittard-Geleen, Weert en Venlo een plan, genaamd Limburg Centraal, geschreven voor woningbouw binnen een straal van 1,5 kilometer van deze stations, oftewel 15 minuten lopen. Met het project krijgt volgens de provincie “niet alleen de woningbouw een impuls, maar ook de economische ontwikkeling van Limburg en de leefbaarheid in de directe omgeving”.

Van de 30.000 huizen vallen er 10.000 onder de zogenoemde Woondeal Limburg. Dat is een afspraak tussen het Rijk en Limburg voor de bouw van in totaal 29.550 huizen voor 2030. De andere woningen die binnen Limburg Centraal gebouwd kunnen worden, zouden bovenop die doelstelling komen.

Eerder sprak het Rijk met Limburg en gemeenten af om 26.550 woningen te bouwen voor 2030. Onlangs kwamen daar nog 3000 woningen bovenop. Limburg denkt dat die aantallen sowieso haalbaar zijn.

Daarbovenop kunnen dus nog extra woningen worden gebouwd in de regio, maar daar is volgens verantwoordelijk gedeputeerde Michael Theuns dan wel investering vanuit het Rijk voor nodig. “Ruimtelijk gezien is het haalbaar”, zegt hij. Maar daarnaast zijn ook investeringen nodig in bijvoorbeeld de economie van de regio. “Je wil niet bouwen voor mensen die alleen maar gaan pendelen.” Het nieuwe kabinet moet volgens Theuns beslissen of het project in aanmerking kan komen voor bijvoorbeeld speciale fondsen hiervoor.

Niet in alle provincies gaat het vlotjes met de woningbouwopgave. Zo denkt bijvoorbeeld Gelderland dat de aantallen die daar zijn afgesproken voor 2030 niet zonder meer gehaald zullen worden. Limburg is volgens Theuns “een ander soort provincie” dan andere. In de provincie is nog relatief veel ruimte, legt hij uit. De aantallen woningen die de provincie moet zien te realiseren om aan de afspraken voor 2030 te voldoen, worden volgens hem tot dusver ruim gehaald.