Wilders geïrriteerd over lekken migratieplan van formatietafel

PVV-voorman Geert Wilders is er geïrriteerd over dat maandagavond vertrouwelijke informatie naar buiten is gekomen over een plan dat aan de formatietafel zou zijn besproken over migratie. De NOS berichtte over verregaande voorstellen, waaronder het plan om een ‘asielcrisis’ uit te roepen. Daardoor zouden meer ingrijpende maatregelen mogelijk zijn.

“Ik vind het verschrikkelijk dat het allemaal op straat ligt”, zei Wilders voor dinsdagochtend voor de onderhandelingen.

Het is “niet zoals het hoort” dat vertrouwelijke informatie op straat is komen te liggen en daarom wil Wilders niet reageren op vragen daarover. Hij wil het lekken niet belonen. Bovendien is het “heel erg slecht voor de ruimte die je hebt om te onderhandelen” om daar inhoudelijk op in te gaan.