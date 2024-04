Man verdacht van ondergronds bankieren voor 45 miljoen euro

Een 47-jarige man die eerder deze maand in een toko in Rotterdam werd aangehouden, wordt verdacht van het ondergronds bankieren met een waarde van ruim 45 miljoen euro. De Rotterdamse toko fungeerde volgens het Openbaar Ministerie als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

De man werd op dinsdag 9 april met zijn 40-jarige vrouw opgepakt op verdenking van het ondergronds verplaatsen van miljoenen euro’s, dollars en ponden. Het OM maakte woensdag bekend dat het in de zaak van de man om 45 miljoen euro gaat, vermoedelijk misdaadgeld. Dinsdag is nog een minderjarig familielid aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij witwassen van ruim 1,5 miljoen euro.

Het onderzoek naar de man begon in mei vorig jaar met door de politie gekraakte berichten van de berichtendienst Sky ECC. Volgens het OM communiceerde de man in 2020 en 2021 onder de naam Prada met anderen over het organiseren en uitvoeren van geldoverdrachten. Er werd gechat met personen die in drugs handelden en de verdachte ontving ook foto’s van partijen drugs.

In de toko zijn telefoons in beslag genomen van het echtpaar waaruit het OM concludeert dat het verplaatsen van geld via ondergronds bankieren ook na de Sky-periode is doorgegaan. In totaal gaat het om bedragen in verschillende valuta van 22 miljoen euro, 8 miljoen pond en 15 miljoen dollar. Ook zou uit de chats duidelijk naar voren komen dat de man wist dat hij geld voor criminelen verplaatste. Het OM stelt dat er foto’s van blokken cocaïne en bijbehorende prijzen met hem zijn gedeeld.

De rechtbank besloot woensdag dat de man negentig dagen vast blijft zitten. Zijn echtgenote zit niet meer vast, maar blijft verdacht van witwassen.