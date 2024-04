Lading cocaïne ontdekt in container met rum van Trinidad

De douane heeft woensdag in de haven van Rotterdam 267 kilo cocaïne ontdekt in een container met een lading rum. De drugs waren verdeeld over vijftien sporttassen. Ze werden ontdekt tijdens een controle. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de cocaïne een straatwaarde van ruim 20 miljoen euro.

De drank was afkomstig van het eiland Trinidad en is tijdens de reis overgeladen in Jamaica en Colombia op een zeeschip naar Rotterdam. Het bedrijf waarvoor de rum was bestemd heeft niks met de drugssmokkel te maken, denkt het OM. De drugs zijn inmiddels vernietigd.