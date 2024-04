NTS is te spreken over het effect van wijziging donorwet

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is “blij” dat sinds de wijziging van de donorwet in 2020 driekwart van de Nederlanders de eigen wens heeft geregistreerd. Dat is een stijging van 50 procent, meldt de NTS op basis van het evaluatierapport dat donderdag verscheen.

De wetswijziging bepaalde dat bij mensen die het donorregister niet zelf invullen komt te staan dat ze geen bezwaar hebben tegen donatie van organen of weefsel bij overlijden. De evaluatie laat volgens de stichting zien dat een meerderheid van de bevolking hiervan op de hoogte is. “Dat is de belangrijke winst van de donorwet. Deze evaluatie laat zien dat je erop mag vertrouwen dat mensen donor willen zijn als zij gekozen hebben voor ‘ja’ of ‘geen bezwaar”‘, aldus de directeur van NTS Naomi Nathan.

Nathan benadrukt wel dat voorlichting over de donorwet nodig blijft, zodat er een situatie ontstaat waarin iedereen een weloverwogen keuze maakt. “Dat is een voorwaarde voor het behouden van maatschappelijk vertrouwen in de wet. En dát geeft de beste kans op meer orgaan- en weefseltransplantaties, waarmee we mensen op de wachtlijst kunnen helpen.”

Ook roept de NTS iedereen op om zijn of haar donorkeuze te bespreken met familieleden, zodat zij er niet door verrast worden.