Politie: te weinig oog voor humanitaire situatie Ter Apel in 2022

De politie erkent dat het in de zomer van 2022 bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te veel gefocust was op de veiligheid en te weinig oog had voor de humanitaire situatie van asielzoekers daar. Dat laat politiechef Noord-Nederland Martin Sitalsing weten na publicatie van het kritische rapport van de Nationale ombudsman over het optreden van de overheid destijds.

Omdat honderden asielzoekers zonder middelen buiten op het gras moesten slapen bij het overvolle aanmeldcentrum, schoten burgers en organisaties te hulp. Er werden onder andere tenten uitgedeeld, maar volgens Sitalsing maakten die het “nóg moeilijker overzicht en toezicht te houden”. Ook zou het risico op brandgevaar hoger zijn.

En dus dachten “we – de lokale driehoek – dat het ontruimen nodig was om een veilige situatie te creëren”. De tenten werden ingenomen. Een volgens Sitalsing achteraf bezien ingrijpende conclusie voor zowel de vluchtelingen als hen die hulp boden. De politie had met de mensen in gesprek moeten gaan, voor ze optraden, is de visie nu.

Dat geldt ook voor de schriftelijk ontvangen klachten. Daarop had de politie “binnen redelijke termijn” moeten reageren. De politie concludeerde destijds dat op schriftelijke klachten van onder andere MiGreat niet ingegaan hoefde te worden. “Burgers die een klacht indienen moeten we op een welwillende, open manier tegemoet treden. Dat zijn wij de maatschappij als transparante overheid en betrouwbare partner verplicht”, stelt Sitalsing nu.