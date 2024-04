Rode Kruis neemt advies ombudsman over Ter Apel ’ter harte’

De Nationale ombudsman heeft het Rode Kruis geadviseerd om met de overheid in gesprek te gaan over hoe veilig hulp kan worden geboden in het geval van een nieuwe noodsituatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie neemt die aanbeveling “ter harte”. Het advies staat in het donderdag verschenen rapport van de ombudsman over het handelen van overheidsinstanties bij de noodsituatie in de zomer van 2022.

In het rapport oordeelt de ombudsman dat overheidsinstanties “onbehoorlijk en ongepast” hebben gehandeld tijdens de crisissituatie in Ter Apel. Zo werden onder meer tenten en poncho’s van de asielzoekers afgepakt die door omwonenden en instanties werden aangeboden.

Het Rode Kruis vindt het “goed” dat het rapport er is, “het kan enkel leiden tot verbetering en zelfreflectie op hoe er destijds is gehandeld”, aldus een woordvoerder van de hulporganisatie. “Onderaan de streep vindt het Rode Kruis dat hulp aan mensen in nood nooit strafbaar mag zijn”.