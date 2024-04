Uitspraak hof Marumse zwembadmoord uitgesteld, vonnis even online

De uitspraak in het hoger beroep donderdag in de Marumse zwembadmoord is uitgesteld nadat eerder op de dag per ongeluk een van de arresten al was gepubliceerd. De advocaten hebben daarna het hof gewraakt. Een wrakingskamer buigt zich nu over het verzoek om andere rechters. Waarschijnlijk volgt de uitspraak later vandaag.

De voorzitter van het hof zei dat de situatie “afschuwelijk” was. “Ik heb al duizenden uitspraken gedaan, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dit is heel uitzonderlijk.” Hij bood zijn excuses aan. “Dit had nooit mogen gebeuren.”

De zaak draait om de dood van de 40-jarige Jan Elzinga. Hij werd in 2012 doodgeschoten in een zwembad in het Groningse Marum. In hoger beroep zijn tegen de vier verdachten celstraffen tot twintig jaar geëist.