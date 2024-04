Westerwolde: veiligheid was in geding in zomer 2022 in Ter Apel

De Groningse gemeente Westerwolde zegt dat haar handelwijze in de crisissituatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel in de zomer van 2022, puur gericht was op de veiligheid en de openbare orde. Die waren in het geding, zegt de gemeente in reactie op het rapport van de Nationale ombudsman over die periode. “We hebben destijds op goede gronden gemeend te moeten ingrijpen en dat is gebeurd.”

Wel erkent Westerwolde dat de communicatie daarover beter had gekund. Dat zal voortaan beter gaan als zich weer een onveilige situatie aandient, aldus de gemeente. “Maar nogmaals: in een dergelijke situatie is onze eerste verantwoordelijkheid de veiligheid en openbare orde.”

Ombudsman Van Zutphen heeft scherpe kritiek geuit op gemeente en politie die het nodig vonden om tentjes en andere spullen af te nemen van de asielzoekers die buiten moesten bivakkeren omdat het aanmeldcentrum overvol was. Omwonenden die hulp en drinken boden, werden gedreigd met arrestatie. “Onbehoorlijk en ongepast”, stelt de ombudsman donderdag in een rapport.

Westerwolde wijst erop dat de gemeente er alles aan doet om herhaling van die toestand te voorkomen. Zo heeft ze begin dit jaar via de rechter afgedwongen dat er in het aanmeldcentrum per dag niet meer dan 2000 asielzoekers mogen zitten, op straffe van een dwangsom. Maar de laatste tijd wordt dat aantal dagelijks overschreden.