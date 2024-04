Stadscentra stromen langzaam vol voor koningsnachtfeesten

In een aantal grote steden stromen de straten en pleinen langzaam vol voor de vieringen in aanloop naar Koningsdag. In Utrecht was het al vroeg druk door de vrijmarkt die aan het begin van vrijdagavond startte.

“Het is te druk op meerdere evenementenpleinen in de stad”, meldt de gemeente rond 21.30 uur. De Neude is halverwege vrijdagavond vol. “Voorkom dat je voor een afgesloten plein staat en ga bijvoorbeeld naar het Domplein”, zo luidt het advies.

Ook de grote Markt in Den Haag, waar het muziekfeest The Life I Live is, loopt langzaam vol. Tassen van bezoekers worden uit voorzorg gecontroleerd bij de ingangen van het terrein, ziet een ANP-verslaggever.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen was al vroeg in de avond aanwezig op feest. Hij wilde niet zeggen of er verscherpte veiligheidsmaatregelen zijn. “Ik ga daar niks over zeggen. We zijn voorbereid op alle scenario’s en reken maar dat politie, boa’s en de gemeente voorbereid zijn.”

In de cafés in de Amsterdamse Jordaan is het vrijdagavond gezellig druk, maar nog niet vol, zegt een ANP-verslaggever die ter plaatse is. Het drukst was het bij de bekende plekken als café Nol en Blaffende Vis, daar kwam het publiek rond 20.00 uur al moeilijk door de menigte heen.