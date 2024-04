Blinken staat in wens voor Koningsdag stil bij slavernijverleden

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken maakt Nederland op Koningsdag complimenten voor de lessen die getrokken worden uit het slavernijverleden. Ook prijst hij in een persverklaring Nederland voor de hulp aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland en staat hij stil bij de goede relaties.

Volgens Blinken zijn de banden tussen Nederland en de Verenigde Staten al goed “sinds Henry Hudson met de Halve Maen van de Vereenigde Oostindische Compagnie de haven van New York binnenvoer in 1609”. “Wij zijn trots op de lange geschiedenis van vriendschap en diepe culturele banden met Nederland, inclusief meer dan drie miljoen Amerikanen en meerdere presidenten die aanspraak maken op hun Nederlandse achtergrond”.

De minister zegt dat Nederland en de VS een geschiedenis delen “die niet altijd perfect was”. Wel werken de landen volgens Blinken samen om de fouten uit het verleden recht te zetten. Als voorbeeld noemt hij de Nederlandse onderkenning van het slavernijverleden. Verder feliciteert de minister de koning met zijn verjaardag en wijst hij een “fijne Koningsdag to the people of The Netherlands!”