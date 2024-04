Koninklijk gezin weer compleet bij Koningsdag in Emmen

Het koninklijk gezin is zaterdag weer compleet tijdens de viering van Koningsdag in Emmen. Ook de 17-jarige prinses Ariane, die in Italië studeert, is erbij. Vorig jaar ontbrak prinses Alexia door haar studie in Wales.

De 18-jarige Alexia was vorig jaar niet bij de viering van Koningsdag in Rotterdam, omdat zij die week eindexamens had. Ariane, die afgelopen zomer aan het United World College Adriatic in Triëst is begonnen, zit in haar eerste jaar en heeft dus nog geen examens.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vieren de 57e verjaardag van de vorst in Emmen. Tijdens de wandeling door de stad komen thema’s als cultuur, innovatie en sport aan bod.