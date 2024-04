De politie is zaterdag aan het begin van de middag begonnen met het beëindigen van de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) . Een groep van ruim honderd demonstranten liep kort na 12.00 uur de snelweg A10 op ter hoogte van het voormalige ING-kantoor in Amsterdam. Na ruim drie kwartier greep de politie in en begon mensen van de snelweg te verwijderen.