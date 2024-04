Te weinig doses blauwtongvaccin tot eind mei, meldt LTO

De doses vaccin tegen het blauwtongvirus voor schapen en runderen die in mei komen, zijn niet genoeg voor alle dieren, meldt LTO zaterdag. Begin mei komen de eerste miljoen doses in Nederland en twee weken later nog een miljoen, maakte demissionair landbouwminister Piet Adema vrijdag bekend. Dit betekent volgens de Land- en Tuinbouworganisatie dat niet alle schapen en runderen meteen ingeënt kunnen worden en dat er tot eind mei schaarste is.

Hoe groot het tekort is, is niet bekend. Omdat er niet genoeg doses zijn, krijgen schapen, zeldzame rassen en dieren op bedrijven met een publieksfunctie, zoals kinderboerderijen, voorrang bij het inenten, heeft LTO samen met andere sectororganisaties en de Universiteit Utrecht bepaald.

Schapen gaan voor, omdat de dieren ernstigere klachten krijgen als ze zijn besmet met het blauwtongvirus en er vaker aan overlijden dan runderen. Bovendien hebben schapen maar één inenting nodig en runderen twee, met enkele weken ertussen.