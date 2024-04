Von der Leyen voor debat uitgescholden als oorlogscrimineel

Ursula von der Leyen is bij aankomst in het Theater aan het Vrijthof door een vrouw uit het publiek luidkeels uitgemaakt voor oorlogscrimineel. De huidige EU-commissaris en lijsttrekker voor de EVP bij de verkiezingen voor het Europees Parlement werd meerdere keren in het Engels en Duits naar het hoofd geslingerd dat ze een oorlogscrimineel is. De demonstrant legde daarbij het verband met het optreden van Israël in Gaza, waarbij duizenden kinderen om het leven zijn gekomen, schreeuwde de vrouw.

Von der Leyen vertrok geen spier en probeerde journalisten te begroeten. Dat kwam haar prompt op het verwijt te staan dat ze de beschuldigingen weglachte. De jonge vrouw werd uiteindelijk door bewakers weggevoerd.

GroenLinkser Bas Eickhout, boegbeeld van de Europese Groenen in deze verkiezingen, kijkt niet op van het protest. “Er zijn gewoon veel mensen echt boos op haar. Ik moet ook eerlijk toegeven dat Von der Leyen wel heel erg vanaf het begin zonder voorwaarden Israël heeft gesteund. Dit laat zien dat dat niet heel handig was.”

Von der Leyen lijkt het voornaamste mikpunt voor de andere kandidaten te worden. Zij maakt eigenlijk als enige van hen kans om ook na de Europese verkiezingen de Europese Commissie te leiden. Rivalen van links en rechts proberen haar naar hun kant te trekken.

Maandagavond gaan acht Europese lijsttrekkers voor het eerst met elkaar in debat, in aanloop naar de verkiezingen van begin juni. Nederlanders kunnen niet op deze boegbeelden van de Europese ‘politieke families’ van bijvoorbeeld de christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen stemmen. Op Eickhout na dan, omdat hij ook nationaal lijsttrekker is van GroenLinks-PvdA.