Dag voor sluiting nog 700 asielzoekers in noodopvang Nijmegen

In de noodopvang op het voormalige sportpark Winkelsteeg in Nijmegen bevinden zich nog altijd zevenhonderd asielzoekers, hoewel de gemeente heeft gewaarschuwd dat het park op woensdag moet zijn ontruimd. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het “de vraag of dat gaat lukken”. Meer wil hij niet over de kwestie kwijt.

De noodopvang in Nijmegen is de grootste in het land en is een jaar in gebruik geweest. Op het terrein moet komende maand echter woningbouw beginnen, omdat die huizen anders niet op tijd kunnen worden opgeleverd.

De gemeente schreef begin deze maand aan het COA dat 1 mei de absolute deadline is. “Uitstel zal onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid meer worden verleend.”

Verplaatsing van asielzoekers is een probleem, omdat er structureel te weinig opvangplaatsen zijn.