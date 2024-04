Een op de negen jongeren krijgt jeugdzorg

Bijna een half miljoen jongeren in Nederland krijgen jeugdzorg. Het aantal is in de afgelopen vijf jaar gestegen van zo’n 443.000 tot ongeveer 474.000. Dat is één op de negen jongeren tot 23 jaar, aldus statistiekbureau CBS.

Vrijwel alle jongeren die jeugdzorg krijgen, blijven thuis wonen en hebben af en toe een afspraak met een hulpverlener. Dit heet jeugdhulp zonder verblijf. Ongeveer 447.000 jongeren krijgen die vorm van zorg, zo’n 94 procent van de jongeren die jeugdhulp ontvangen. Dat aantal is in de afgelopen jaren toegenomen, vooral onder meisjes van 12 tot 18 jaar.

Het aantal jongeren dat onder toezicht staat, is de afgelopen twee jaar met 15 procent gedaald. Een verklaring voor die afname geeft het CBS niet. Bij die jongeren heeft de eerste hulp niet gewerkt, en daarom heeft een kinderrechter een gezinsvoogd aangesteld. Ouders zijn verplicht die hulp te accepteren, maar ze behouden het gezag over het kind.

In Tiel krijgt een op de vijf jongeren jeugdzorg, het hoogste percentages van het land. In Schiedam, Raalte, Maassluis, Schiermonnikoog, Ameland, Staphorst en Vlieland heeft minder dan 6 procent jeugdzorg. De verschillen kunnen volgens het CBS komen door de manier waarop gemeenten de jeugdzorg hebben geregeld, maar ze kunnen ook te maken hebben met bijvoorbeeld het aantal eenoudergezinnen of het inkomen van ouders.