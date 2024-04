Lichaam in afgebrande schuur Berkel is van 20-jarige Rotterdammer

Het lichaam dat maandag door een minderjarige jongen werd gevonden in een afgebrande schuur in Berkel en Rodenrijs is van een 20-jarige man uit Rotterdam. Woensdag wordt sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer, om de doodsoorzaak te achterhalen. In het pand zijn ook spullen gevonden voor de productie van verdovende middelen, meldt de politie dinsdag.

De brand aan de Noordeindseweg in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs brak zondag uit. De politie liet toen al weten rekening te houden met brandstichting. Kort na de melding van de brand werden in de omgeving twee verdachten aangehouden van 21 en 28 jaar. Zij zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.