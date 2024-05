Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland heeft het hoogste niveau in zeker tien jaar tijd bereikt. Volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn in de eerste vier maanden van dit jaar 7187 besmettingen gemeld.

De laatste keer dat in een heel jaar meer besmettingen werden gemeld, was in 2014. Volgens het RIVM is het aantal besmettingen van de laatste tijd “heel hoog in vergelijking met alle jaren sinds de invoering van de meldplicht in 1975”.