Aantal zelfdodingen is stabiel, vorig jaar 1862

Het aantal mensen dat zelfmoord pleegt, is sinds een paar jaar stabiel. Volgens statistiekbureau CBS hebben vorig jaar 1862 mensen een einde gemaakt aan hun leven. Dat is iets minder dan in 2022, maar vrijwel gelijk aan 2021 en iets hoger dan in 2020, de aantallen schommelen rond hetzelfde niveau.

Gemiddeld plegen ongeveer vijf mensen per dag zelfmoord. Dit zijn relatief vaak mensen van 40 jaar en ouder. Zelfdoding komt minder vaak voor bij twintigers en dertigers, maar de aantallen in die leeftijdsgroepen nemen in de afgelopen jaren wel iets toe.

Bijna vijftien op elke 100.000 mannen beroven zichzelf van het leven. Dat cijfer is aanzienlijk hoger dan bij vrouwen. In die groep plegen ruim zes op de 100.000 zelfmoord.

Vergeleken met de jaren zeventig is het aantal zelfdodingen gedaald, vooral onder ouderen. Onder tienermeisjes, tienerjongens en mannen van 20 tot 40 jaar steeg het aantal zelfdodingen wel.

Doordat jongeren en jongvolwassenen minder vaak aan andere oorzaken sterven, zoals in het verkeer, wordt zelfdoding naar verhouding een belangrijkere doodsoorzaak. Van de twintigers die in de jaren zeventig stierven, overleed 9 procent door zelfdoding. Rond de eeuwwisseling was dat 17 procent en nu is het 31 procent.