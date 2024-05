Politiebonden dreigen met bekeuringenstop om vroegpensioen

Politieagenten schrijven vanaf 7 mei geen bekeuringen meer uit voor lichte overtredingen als op dat moment de onderhandelingen over een nieuwe regeling voor vroegpensioen niet zijn begonnen. Dat maakten de vier politievakbonden ACP, ANPV, NPB en Equipe donderdag bekend.

Sinds 2021 kunnen politiemedewerkers tot drie jaar voordat ze de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, stoppen met werken, maar deze regeling is tijdelijk. De bonden willen een permanente regeling. “Jammer genoeg lijken de werkgevers en het kabinet niet naar de oproep te willen luisteren”, aldus de bonden.

In plaats van een boete krijgen overtreders straks een waarschuwing en een bon met informatie over de actie. Het is aan de agent zelf om te bepalen of hij een bekeuring of een actiebon uitschrijft. Aan deze actie is geen einddatum verbonden.

Als de bekeuringenstop geen effect heeft, sluiten de bonden hardere acties niet uit.