Verdediging van lekken verdachte NCTV’er is ‘mijnenveld’

De verdediging van de medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheime informatie aan Marokkaanse inlichtingendiensten bevindt zich in “een mijnenveld rondom de geheimhouding”. “Mijn cliënt werkte niet alleen met staatsgeheimen, hij ís een staatsgeheim”, zei de advocaat van de 64-jarige Ab el M. donderdag in de rechtbank in Rotterdam tijdens de tweede voorbereidende zitting in deze zaak.

Het Openbaar Ministerie gaf opnieuw aan heel graag met El A. in gesprek te willen over de verdenkingen tegen hem. “De bevindingen die we tot nu toe hebben gedaan, vragen om uitleg”, zei de officier van justitie. El M. heeft tot nu toe gezwegen. “Wat ons betreft wringt dat”, aldus de officier.

De advocaat van El M. liet eerder al weten dat ze niet op de verdenkingen in kunnen gaan. “Mijn cliënt wil heel graag verklaren, en zal dat op een gegeven moment ook gaan doen. Maar nu kan het echt niet, ik begrijp daarom niet waarom het OM dit zegt.”

Rotterdammer El M. werkte jarenlang voor de NCTV, in verschillende functies waaronder als analist. In oktober 2023 begon het Openbaar Ministerie een onderzoek na een ambtsbericht van de AIVD dat hij staatsgeheime informatie zou hebben geprint. Dat zou in ieder geval vanaf april vorig jaar zijn gebeurd.

Kort na het AIVD-bericht werd hij samen met een collega opgepakt. El M. werd op Schiphol aangehouden toen hij van plan was op het vliegtuig naar Marokko te stappen. Hij had op dat moment “een grote hoeveelheid gegevensdragers bij zich”, aldus de officier tijdens de eerste zitting. El M. zit sindsdien vast, zijn collega wordt ook nog verdacht, maar zij is op vrije voeten.

Het patroon was volgens het OM steeds hetzelfde: El M. printte geheime informatie op zijn kantoor in Den Haag, nam dat mee naar huis, scande het daar opnieuw in en stapte kort daarna op een vliegtuig naar Marokko. Daar zou hij medewerkers van de inlichtingendienst hebben ontmoet.

Er is een gigantische hoeveelheid informatie in beslag genomen. Het onderzoek daarnaar duurt nog wel even, zei de officier. Op 3 juli staat de volgende zitting gepland, maar ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.