CBS: minder natuur en bos in Nederland, meer plekken bebouwd

De oppervlakte van natuur- en bosgebied in Nederland is in de periode 2013 tot en met 2022 afgenomen met bijna 2,5 procent, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat om een afname van 158 vierkante kilometer. Tegelijkertijd nam de hoeveelheid bebouwd gebied toe met 3,4 procent, 277 vierkante kilometer. Dat is grond voor bijvoorbeeld huizen, fabrieken, kantoren en infrastructuur.

Ook de hoeveelheid agrarisch gebied in Nederland nam af, met 0,9 procent (178 vierkante kilometer). Natuur- en bosgebieden veranderden vooral in bebouwd en agrarisch gebied. Tegelijkertijd ontstond er ook nieuwe natuur vanuit vooral agrarisch gebied.

Er verdween in de periode 2013-2022 131 vierkante kilometer natuurlijk grasland, 36 vierkante kilometer bosgebied en 21 vierkante kilometer aan duin- en kustgebieden. De hoeveelheid heide- en stuifzandgebieden nam wel toe, met 15 vierkante kilometer. Dat geldt ook voor moeras- en veengebieden.

Landelijk verschilt het volgens het CBS wel hoeveel natuur er is verdwenen. In de provincies Zuid-Holland (60 vierkante kilometer) en Friesland (44 vierkante kilometer) nam de oppervlakte natuur- en bosgebieden het meeste af. In Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg kwam er in de periode 2013 tot en met 2022 juist meer natuur- en bosgebied bij.

In 2022 was ruim 45 procent van de oppervlakte van Nederland agrarisch gebied. Een kwart van Nederland bestond in dat jaar uit akker- en tuinbouwgebied. Meer dan 20 procent van Nederland was in 2022 ‘bebouwd gebied’. Natuur- en bosgebied nam bijna 16 procent van de oppervlakte van Nederland voor zijn rekening.