Kans op regen tijdens dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Het wordt komend weekend licht wisselvallig weer. Volgens Weeronline is er op beide dagen kans op buien bij temperaturen van 15 tot 18 graden.

Zaterdag begint droog met zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. In het noorden blijft het bijna de hele dag droog, maar in de zuidelijke helft van het land komt het in de middag al tot buien, lokaal met onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Tijdens de dodenherdenking, onder andere op de Dam en de Waalsdorpervlakte, moet rekening worden gehouden met buien. Het is daarbij een graad of 11.

Op Bevrijdingsdag, zondag, bestaat ook nog kans op enkele buien. Later wordt het droger en komt er meer ruimte voor de zon. Op de meeste plaatsen wordt het 15 tot 17 graden, een gebruikelijke temperatuur voor begin mei.