Meer regen voor Limburg en Brabant en nog enkele onweersbuien

Ook aan het begin van de nacht van donderdag op vrijdag komen nog enkele onweersbuien voor. Die kunnen gepaard gaan met hagel en veel regen, waardoor er wateroverlast kan ontstaan, waarschuwt het KNMI. Het gaat vooral om het midden en westen van het land.

Volgens het KNMI zijn de onweersbuien in Limburg en Noord-Brabant verdwenen. Wel valt tot en met vrijdagochtend nog regen, in totaal nog circa 20 millimeter. “Aangezien daar al op veel plaatsen veel neerslag is gevallen, kan ook dat verdere wateroverlast tot gevolg hebben.”

Code geel in Limburg en Brabant is vooralsnog tot 11.00 uur vrijdagochtend van kracht. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Flevoland geldt de waarschuwing nog tot het begin van de nacht.

Donderdagavond zorgden onweersbuien op diverse plekken voor overlast, waaronder in Venlo en de Zuid-Limburgse regio Heuvelland.