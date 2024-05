Op de Nederlandse wegen staat ruim 450 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Daarmee is het de drukste vrijdagmiddagspits tot nu toe van 2024. “De fileteller maakt overuren”, aldus de verkeersdienst.

De ANWB meldde eerder op de middag al dat het uitzonderlijk druk was voor een vrijdagmiddag. De drukte is onder andere te wijten aan recreatieverkeer dat flink last heeft van de regen. Onder meer op de A2 en de A27 is de vertraging “fors”, zegt Rijkswaterstaat.