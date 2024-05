Dodenherdenking Waalsdorpervlakte verloopt zonder protest

De dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in de duinen tussen Den Haag en Wassenaar is zonder incidenten verlopen. De twee minuten stilte vanaf 20.00 uur zijn niet verstoord. In het hele land waren gemeenten extra alert op verstoringen en protestacties in verband met situatie in Gaza en hadden extra maatregelen genomen.

Zo moesten bezoekers van de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam een plek reserveren. Die op de Waalsdorpervlakte was wel vrij toegankelijk.

Toch waren ook Den Haag en Wassenaar extra gespitst op verstoringen. Zo hield de Haagse politie “verscherpt toezicht” op de dodenherdenkingen en zou ingrijpen als dat nodig was. Ook Wassenaar was extra alert, maar de gemeente had vooraf geen signalen ontvangen die een aanpassing van de herdenking noodzakelijk maakten.

“Ik ben blij dat het ook dit jaar weer waardig is verlopen”, zei Donald van Pelt voorzitter van het Erepeloton Waalsdorp. Van Pelt was ook opgelucht over het uitblijven van onweer tijdens de herdenking. Die dit jaar “beduidend minder” mensen trok dan het gebruikelijke aantal van rond de 3000. Hoeveel precies kon Van Pelt niet zeggen.

Op de Waalsdorpervlakte zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog zo’n 250 verzetsmensen gefusilleerd door de Duitse bezetter. Na de oorlog zijn in het duingebied tussen Wassenaar en Den Haag ook enkele beruchte NSB’ers terechtgesteld, zoals Max Blokzijl en Anton Mussert.

Aan de herdenking doen elk jaar duizenden mensen mee. Zij lopen in een lange stoet langs het verzetsmonument, genodigden en nabestaanden voorop. De Bourdonklok blijft luiden tot iedereen het monument is gepasseerd, om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte gehouden. De herdenking wordt uitgezonden op RTL4.