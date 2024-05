Omwonenden grote brand Oss nog niet naar huis

Bewoners van vijf huizen in de directe omgeving van het pand in Oss waar vrijdagochtend brand uitbrak, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De woningen hebben te veel rookschade en ook is er veel stankoverlast, zegt een woordvoerster van de gemeente. Het zal vermoedelijk nog een paar dagen duren voor de mensen terug kunnen.

De brand woedde in het distributiecentrum Vice Versa aan de Kanaalstraat in de Brabantse gemeente. Dat was een loods van 300 bij 150 meter vol levensmiddelen. Het nablussen gaat nog twee tot drie dagen duren, meldde de gemeente zondagavond. De brandweer heeft de smeulende resten uit elkaar getrokken en omdat er dan zuurstof bijkomt, ontstaan nieuwe brandhaarden. Ook vet uit de levensmiddelen voedt de vlammen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Verder is ten noorden van Oss in een groot gebied allerlei materiaal neergevallen, zoals delen van het gebouw en stukken van zonnepanelen. Omdat die deeltjes scherp kunnen zijn, adviseert de gemeente agrariërs in dat gebied hun vee voorlopig binnen te houden.