31.000 kentekenhouders kregen minstens 10 verkeersboetes

Zo’n 31.000 kentekenhouders kregen vorig jaar tien of meer verkeersboetes, dat meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) maandag na een beroep op de Wet Open Overheid door BNR. De voorgaande twee jaren schommelde dit aantal ook al rond de 30.000.

Van de groep die vorig jaar meer dan tien keer de fout in ging, kregen bijna driehonderd kentekenhouders meer dan vijftig boetes. Het gaat om lichte verkeersovertredingen, in de meeste gevallen snelheidsovertredingen, aldus het CJIB. Na een overtreding volgt een zogenoemde Mulder-boete. Nadat het bedrag betaald is, is het voorval afgedaan.

Het is dus niet zo dat overtredingen opstapelen en dat naarmate er meer overtredingen volgen iemand zwaarder gestraft kan worden. Ook valt niet te zeggen hoeveel mensen er achter een kenteken zitten, waardoor niet kan worden vastgesteld hoe vaak een bepaald persoon in de fout gaat. Bij het berekenen van de cijfers zijn kentekens van rechtspersonen niet meegenomen, aldus het CJIB.

Het CJIB meldt dat de lichtere verkeersovertredingen op deze manier worden afgehandeld omwille van de snelheid. Zwaardere overtredingen worden behandeld binnen het strafrecht.

Volgens het CJIB was er “op verschillende niveaus” belangstelling voor de cijfers, omdat volgens het incassobureau in een paar strafzaken naar voren kwam dat sommige verdachten veel verkeersovertredingen hadden begaan. De cijfers zijn ook gedeeld met het ministerie van Justitie en Veiligheid.