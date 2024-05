Nivel: meer mensen zien om kosten af van zorg

Steeds meer mensen gaan niet naar de huisarts, de tandarts of het ziekenhuis, of halen een recept niet op, omdat ze de kosten te hoog vinden. Dat concludeert onderzoeksbureau Nivel.

Volgens de peiling ziet 11 procent vanwege de kosten af van zorg. Dat is het hoogste percentage sinds 2016. Bij hetzelfde onderzoek in de twee afgelopen jaren meed 8 procent de zorg uit financiële overwegingen. In 2020 ging het om 7 procent.

Uit hetzelfde onderzoek komt naar voren dat de wachttijden voor medisch specialisten iets zijn gestegen. Zo’n 13 procent moest vorig jaar minstens twee maanden wachten op een afspraak. In 2016 was dit 9 procent.