Zuid-Holland komt De Jonge tegemoet in conflict om woningbouw

De provincie Zuid-Holland komt demissionair minister Hugo de Jonge tegemoet in het conflict over de woningbouw. Zuid-Holland wil diverse maatregelen herzien die volgens De Jonge de bouw eerder afremmen dan versnellen. Dit betekent dat de coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, BBB, VVD en CDA enkele afspraken loslaten die ze vorig jaar hebben gemaakt.

De Jonge heeft Zuid-Holland in de afgelopen maanden al een paar keer aangesproken op het woningbouwbeleid. De CDA’er stuurde in maart een brief waarin hij dreigt met juridische instrumenten de regie op dit dossier over te nemen. De Jonge eiste een schriftelijke reactie van het college en wil dan op korte termijn weer in gesprek met Gedeputeerde Staten.

Zuid-Holland heeft nu per brief gereageerd. Het dagelijks bestuur van de provincie doet daarin heel wat tegemoetkomingen, maar vraagt de minister van Volkshuisvesting in ruil hiervoor om hulp. De Jonge moet zorgen voor “oplossingen en instrumenten” om te zorgen dat snel “de juiste woningen op de juiste plek” gebouwd kunnen worden.