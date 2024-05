Duizenden schoenen in Amsterdam geplaatst voor kinderen in Gaza

Voor het kantoor van Booking.com in Amsterdam zijn woensdagmiddag duizenden kinderschoenen neergezet. Het is een herdenkingsprotest voor omgekomen kinderen in Gaza. Volgens de organisatie van het protest biedt Booking.com “nog steeds” accommodaties aan in illegale Israëlische nederzettingen.

Initiatiefnemer is Plant een Olijfboom. Volgens de organisatie zijn in zeven maanden tijd 15.000 Palestijnse kinderen omgekomen door Israëlische bombardementen en scherpschutters. Woensdagmiddag worden de namen van die kinderen voorgelezen. Een woordvoerder laat weten dat vanuit het kantoorgebouw mensen door de ramen kijken naar het protest.

“Geld verdienen aan land waarvan Palestijnen zijn verdreven, en nederzettingen waar zoveel dagelijks geweld tegen Palestijnse burgers uit voortkomt, is op zijn zachtst gezegd ongepast”, stelt Plant een Olijfboom. De organisatie heeft via het hoofdkantoor eerder ook de medewerkers van Booking.com uitgenodigd om namen van de omgekomen kinderen te komen voorlezen. “We hopen dat de urgentie van een ander beleid zal doordringen.”

Half januari hield Plant een Olijfboom ook al een soortgelijke herdenkingsactie in Amsterdam.