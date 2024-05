Hinder op wegen Rotterdam door werk tijdens hemelvaartsweekend

In het lange hemelvaartsweekend moeten weggebruikers rekening houden met hinder en vertraging op meerdere wegen rond Rotterdam. Weggebruikers kunnen in deze periode geen gebruikmaken van een deel van snelweg A16 bij Rotterdam.

De weg is van woensdag 8 mei 20.00 uur tot maandagochtend 13 mei 05.00 uur dicht in de richting Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein, meldt Rijkswaterstaat. De verwachte extra reistijd op de omleidingsroute is dertig tot zestig minuten. De werkzaamheden zijn nodig om het viaduct in de A16 over de Hoofdweg nabij het knooppunt Terbregseplein in Rotterdam te vervangen.

Op gele borden en op informatiepanelen langs en boven de wegen staan de omleidingsroutes aangegeven. Het verkeer wordt omgeleid via de snelwegen A15, A4 en A20.

Ook in Rotterdam zelf zijn meerdere werkzaamheden gaande. De Hoofdweg in Rotterdam ter hoogte van het viaduct in de A16 is tot donderdag 23 mei 06.00 uur in beide richtingen dicht voor al het verkeer. De oprit 27 Rotterdam Prins Alexander op de A16 is al afgesloten. Dit blijft zo tot medio september 2025.

“Ga goed voorbereid op pad, reis anders of reis op een ander tijdstip als dat kan en volg de omleidingen en adviesroutes”, zegt Rijkswaterstaat.