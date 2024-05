Hof beslist over onder meer vervolg hoger beroep Marengo

Het gerechtshof Amsterdam beslist woensdag over de verzoeken van advocaten in het liquidatieproces Marengo. Deze verzoeken zijn vorige maand gedaan, tijdens de allereerste zittingen in het hoger beroep van de omvangrijke strafzaak.

De advocaten van onder anderen hoofdverdachte Ridouan Taghi hadden vraagtekens gezet bij de voorzitter van het hof. De advocaten vrezen dat de voorzitter van het hof niet objectief genoeg naar het omvangrijke liquidatieproces kan kijken, omdat hij eerder voorzitter was van een ander megaproces, genaamd Passage. Net als in Passage speelt ook in Marengo een kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd een belangrijke rol.

Ook zal het hof kijken naar de situatie van een van de verdachten die momenteel nog zonder advocaat zit. Kroongetuige Nabil B. zat ook zonder advocaat, maar deze week werd duidelijk dat Peter Schouten zich opnieuw als zijn raadsman heeft gesteld.

De rechtbank Amsterdam heeft eind februari na zes jaar uitspraak gedaan in het monsterproces. Alle zeventien verdachten werden veroordeeld, drie van hen – Taghi, Saïd R. en Mario R. – tot een levenslange gevangenisstraf.

Het Marengo-proces draait om zes moorden en verschillende moordpogingen. In veertien zaken van de zeventien verdachten in het proces is hoger beroep ingesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang het beroep zal duren. Tot in ieder geval eind dit jaar zijn blokken van zittingsdagen ingepland, het eerstvolgende zittingsblok is vanaf 24 juni.