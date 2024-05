Honderden demonstranten bij gebouw van Universiteit Utrecht

Honderden demonstranten hebben zich verzameld op het Domplein in Utrecht, waar het Academiegebouw van de Universiteit Utrecht staat. De betogers hebben veel Palestijnse vlaggen bij zich en roepen leuzen als “UU shame on you”. Ook is er politie aanwezig. Dat meldt een ANP-verslaggeefster die ter plaatse is.

De demonstratie is niet aangemeld bij de gemeente Utrecht. Een aantal van de ruim vierhonderd betogers draagt gezichtsbedekking.

De betogers willen dat de Universiteit Utrecht (UU) alle banden met Israël verbreekt. Om die reden werd dinsdag ook al het universiteitsterrein aan de Drift in het centrum van Utrecht bezet. In de nacht van dinsdag op woensdag werden tientallen betogers aangehouden. Kort daarna werden zij allemaal weer vrijgelaten.