Milieuclubs opnieuw in actie tegen lozingen Chemelot

Milieuclubs gaan het waterschap Limburg vragen de vergunning voor het lozen van afvalwater vanaf fabrieksterrein Chemelot te wijzigen. Ze wilden dit woensdag bij het waterschap aankondigen, maar mochten van het bestuur niet inspreken. Ook actiegroep Extinction Rebellion (XR) heeft woensdagmiddag opnieuw geprotesteerd bij het waterschap.

Vanaf chemisch industrieterrein Chemelot bij Geleen mag afvalwater worden geloosd in de Ur, een zijtak van de Maas. Het waterschap gaat over de vergunning daarvoor. In die vergunning staat bijvoorbeeld welke stoffen mogen worden geloosd. XR demonstreerde al eerder tegen de lozingen. Deze woensdag waren er volgens de actiegroep zo’n 25 demonstranten bij het gebouw van het waterschap, waar vanaf 15.00 uur door het bestuur wordt vergaderd.

Afgevaardigden van de groep Milieu in Actie waren ook aanwezig bij de demonstratie. De groep bestaat uit juristen die elkaar kennen van deelname aan XR. Zij hebben via juridische actie tot doel om “een bijdrage te leveren aan het oplossen en voorkomen van milieuproblemen”, zegt jurist Peter Meulenberg van de organisatie, die volgens hem nog in oprichting is. Samen met in elk geval Natuur en Milieufederatie Limburg willen ze het waterschap officieel gaan vragen de vergunning te wijzigen en uiteindelijk in te trekken.

Meulenberg wilde deze stap tijdens de vergadering aankondigen, maar het bestuur van het waterschap weigerde zijn verzoek om in te spreken. Volgens het schap mag een inspreker volgens het reglement van orde worden geweigerd als deze wil vertellen over een onderwerp dat al eerder is besproken en voor de vergadering in kwestie niet op de agenda staat. Oppositiepartij AWP maakte bezwaar tegen de gang van zaken, maar een oproep om alsnog te laten inspreken kreeg geen meerderheid.