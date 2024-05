Studenten brengen nacht door op UvA-terrein in binnenstad

Op het terrein van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in het centrum van de hoofdstad bevinden zich woensdagochtend naar schatting nog zo’n twintig studenten. Het lijkt erop dat de studenten de nacht op het terrein hebben doorgebracht, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse.

De studenten blokkeren de toegang naar het Binnengasthuisterrein in de binnenstad met onder meer pallets, karton en houten planken. Ook staan er enkele tenten. De demonstranten houden zich rustig en maken geen geluid. Tegenover het terrein staan drie politiebusjes.

Dinsdagavond werd duidelijk dat de politie niet van plan was op te treden tegen de bezetting van het universiteitsterrein in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat had de zogeheten driehoek van politie, Openbaar Ministerie en stadsbestuur besloten. “De UvA heeft geen aangifte gedaan van huisvredebreuk en de activisten ook niet gevorderd te vertrekken”, stond in een verklaring van de politie.

De UvA liet dinsdag in een mail aan studenten en medewerkers weten dat de universiteitsgebouwen op het Binnengasthuisterrein woensdag gesloten blijven. “Alle colleges op deze locaties kunnen helaas geen doorgang vinden en medewerkers kunnen niet op kantoor werken”, aldus de universiteit. Donderdag en vrijdag is de universiteit helemaal dicht in verband met Hemelvaart.